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Консорциум, в состав которого входит звезда НБА, планирует приобрести долю в клубе АПЛ
Джон Текстор хочет продать свои акции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации издания The Athletic, консорциум, в который входит звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джимми Батлер, планирует сделать предложение на сумму в более чем 200 миллионов долларов насчёт покупки 43% акций "Кристал Пэлас", которые принадлежат компании Eagle Football. Издание пишет, что если предложение будет принято, то оценка "Кристал Пэлас" составит 465 миллионов долларов.
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Компания Eagle Football, под контролем Джона Текстора, также владеет долями в "Лионе", "Ботафого" и "Деринг Брюссель" (ранее – "РВД Моленбек"). Эта многоклубная структура стала причиной определенного напряжения после того, как "Лион" и "Кристал Пэлас" квалифицировались в Лигу Европы – французы из-за итогового места в чемпионате, а англичане после исторической победы в Кубке Англии, первой за время существования клуба.
Из-за того, что оба клуба частично принадлежат Eagle Football, действуют правила УЕФА по мультивладельчеству. Это ставит под угрозу участие "Кристал Пэлас" в еврокубках следующего сезона, ведь в случае конфликта интересов право выступать получает клуб, который финишировал выше в своем чемпионате.
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