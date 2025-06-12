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Представили в одной из лондонских галерей. Челси показал новую выездную форму
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Фото - Chelsea FC
"Челси" показал новую выездную форму на сезон 2025/26.
Дизайнеры вдохновились формой "Челси" 1970-х годов, когда английский клуб выиграл первый Кубок Англии и европейский трофей. Тогдашний тренер Дэйв Секстон представил выездную форму "Челси", окрашенную в цвета знаменитой венгерской команды "Магнифисент Магуарс"
"Вскоре простые красные, белые и зеленые цвета той формы превратились в белую рубашку с широкой красно-зеленой вертикальной полосой, тема которой теперь, спустя 50 лет, переосмыслена в изящной форме", - рассказал клуб.
A London Masterpiece.— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 12, 2025
Unveiling your @nikefootball Chelsea 25/26 Away Kit.
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Клуб объяснил, почему представил комплект в галерее.
"Футбольный клуб "Челси" гордится этим произведением искусства с тонкими красными и зелеными полосками на фактурной поверхности и соответствующей отделкой манжетов, поэтому мы выставляем его в одной из самых знаковых галерей Лондона", - написали "Челси".
Впервые в новой форме "Челси" сыграют на клубном чемпионате мира против "Фламенго" и "Туниса".
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