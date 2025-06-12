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Арсенал готовится к подписанию талантливого защитника Аякса

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Арсенал готовится к подписанию талантливого защитника Аякса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, "Арсенал" настроен приобрести 19-летнего защитника "Аякса" Джоррела Хато уже этим летом, несмотря на конкуренцию со стороны других клубов.

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"Канониры" уже давно следят за развитием нидерландца. Футболист еще не сообщил своего решения амстердамскому клубу, однако "Арсенал" надеется, что желание самого Хато будет совпадать с их планами. Также известно, что в услугах защитника заинтересованы соседи "Арсенала" — "Челси", которые внимательно следят за ситуацией.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Хато провел 50 матчей за "Аякс" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Йоррел Хато
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Опубликовал: Алексей Полищук
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