Арсенал готовится к подписанию талантливого защитника Аякса

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, "Арсенал" настроен приобрести 19-летнего защитника "Аякса" Джоррела Хато уже этим летом, несмотря на конкуренцию со стороны других клубов.

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"Канониры" уже давно следят за развитием нидерландца. Футболист еще не сообщил своего решения амстердамскому клубу, однако "Арсенал" надеется, что желание самого Хато будет совпадать с их планами. Также известно, что в услугах защитника заинтересованы соседи "Арсенала" — "Челси", которые внимательно следят за ситуацией.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Хато провел 50 матчей за "Аякс" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.