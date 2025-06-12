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Арсенал готовится к подписанию талантливого защитника Аякса
Давно следят
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, "Арсенал" настроен приобрести 19-летнего защитника "Аякса" Джоррела Хато уже этим летом, несмотря на конкуренцию со стороны других клубов.
"Канониры" уже давно следят за развитием нидерландца. Футболист еще не сообщил своего решения амстердамскому клубу, однако "Арсенал" надеется, что желание самого Хато будет совпадать с их планами. Также известно, что в услугах защитника заинтересованы соседи "Арсенала" — "Челси", которые внимательно следят за ситуацией.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Хато провел 50 матчей за "Аякс" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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