В клубе Ярмолюка рассказали, как ищут замену главному тренеру

По словам директора "Брентфорда" Претти Шетти, этим займутся владелец и футбольный директор. Есть уверенность, что клуб найдёт замену Томасу Франку.

"У нас здесь блестящий футбольный директор и замечательный владелец, который будет принимать все эти решения. Всё, что я могу сказать: мы им доверяем.

"Я могу заверить всех: это потрясающий футбольный клуб", - заявила Шетти.