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В клубе Ярмолюка рассказали, как ищут замену главному тренеру

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В клубе Ярмолюка рассказали, как ищут замену главному тренеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В клубе Ярмолюка рассказали, как ищут замену главному тренеру

По словам директора "Брентфорда" Претти Шетти, этим займутся владелец и футбольный директор. Есть уверенность, что клуб найдёт замену Томасу Франку.

"У нас здесь блестящий футбольный директор и замечательный владелец, который будет принимать все эти решения. Всё, что я могу сказать: мы им доверяем.

"Я могу заверить всех: это потрясающий футбольный клуб", - заявила Шетти.

Поиском тренера займутся владелец "пчёл" Метью Бенхэм и футбольный директор Фил Джайлс.

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Ожидается, что нынешний тренер клуба Томас Франк станет наставником "Тоттенхэма".

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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