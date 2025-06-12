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В клубе Ярмолюка рассказали, как ищут замену главному тренеру
Сложный процесс
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В клубе Ярмолюка рассказали, как ищут замену главному тренеру
По словам директора "Брентфорда" Претти Шетти, этим займутся владелец и футбольный директор. Есть уверенность, что клуб найдёт замену Томасу Франку.
"У нас здесь блестящий футбольный директор и замечательный владелец, который будет принимать все эти решения. Всё, что я могу сказать: мы им доверяем.
"Я могу заверить всех: это потрясающий футбольный клуб", - заявила Шетти.
Поиском тренера займутся владелец "пчёл" Метью Бенхэм и футбольный директор Фил Джайлс.
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Ожидается, что нынешний тренер клуба Томас Франк станет наставником "Тоттенхэма".
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