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Итальянский гранд может подписать форварда Ливерпуля
Представители клубов уже работают над соглашением
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский гранд может подписать форварда "Ливерпуля".
Как сообщил журналист Маттео Моретто, представители "Милана" отправили запрос об информации насчет возможного трансфера Дарвина Нуньеса этим летом, ведь "россонери" хотят подписать нападающего топ-уровня.
Отмечается, что основным вариантом для усиления команды Массимилиано Аллегри на данный момент остается Душан Влахович из "Ювентуса". Также известно, что трансфер 25-летнего уругвайского форварда будет сложной целью, потому что "Наполи" готов составить конкуренцию в борьбе за его переход в ближайшее время.
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В сезоне 2024/25 Дарвин Нуньес забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 47 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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