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Итальянский гранд может подписать форварда Ливерпуля

Англия

Представители клубов уже работают над соглашением

Итальянский гранд может подписать форварда Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский гранд может подписать форварда "Ливерпуля".

Как сообщил журналист Маттео Моретто, представители "Милана" отправили запрос об информации насчет возможного трансфера Дарвина Нуньеса этим летом, ведь "россонери" хотят подписать нападающего топ-уровня.

Отмечается, что основным вариантом для усиления команды Массимилиано Аллегри на данный момент остается Душан Влахович из "Ювентуса". Также известно, что трансфер 25-летнего уругвайского форварда будет сложной целью, потому что "Наполи" готов составить конкуренцию в борьбе за его переход в ближайшее время.

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В сезоне 2024/25 Дарвин Нуньес забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 47 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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Ливерпуль Милан Дарвин Нуньес
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Источник:
Fabrizio Romano in Italiano
Опубликовал: Андрей Журба
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