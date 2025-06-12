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Главная звезда Тоттенхэма может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Англия

Также у него есть предложения от европейских клубов

Главная звезда Тоттенхэма может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главная звезда лондонского "Тоттенхэма" может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщил журналист Экрем Конур, опытный нападающий "шпор" Сон Хын Мин готов покинуть команду уже этим летом, поскольку он имеет предложения из Европы и Саудовской Про-лиги. Его будущее в "Тоттенхэме" является предметом длительных обсуждений на уровне руководства клуба.

Напомним, что нынешний контракт 32-летнего корейца с "Тоттенхэмом" действует до конца июня 2026 года.

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В прошлом сезоне Сон Хын Мин забил 11 голов и отдал 12 ассистов в 46 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах. Он помог своей команде добыть первый титул за 17 лет, выиграв трофей Лиги Европы.

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Тоттенхэм (Лондон) Сон Хын Мин
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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