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Чемпионы Англии обсуждают возможность подписания звезды Наполи
Неожиданно
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" обсуждает возможность подписания звезды "Наполи" этим летом.
Популярное издание Football365 сообщает, что в последнее время руководство мерсисайдского клуба рассматривает вариант с трансфером Виктора Осимхена, в контракте которого прописана клаусула в размере 75 миллионов евро.
После того, как "красные" объявят о переходе Милоша Керкеза из "Борнмута" и Флориана Виртца из "Байера", они сосредоточат свое внимание над подписанием нового форварда.
Отмечается, что параллельно "Ливерпуль" наблюдает за другими нападающими, в частности они интересуются Уго Экитике из франкфуртского "Антрахта" и Гонсалу Рамушем из "Пари Сен-Жермен".
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Напомним, что в сезоне 2024/25 Виктор Осимхен выступал на правах аренды за "Галатасарай", отметившись 37 голами и 8 ассистами в 41 матче за турецкий клуб во всех турнирах.
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