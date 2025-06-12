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Чемпионы Англии обсуждают возможность подписания звезды Наполи

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Чемпионы Англии обсуждают возможность подписания звезды Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" обсуждает возможность подписания звезды "Наполи" этим летом.

Популярное издание Football365 сообщает, что в последнее время руководство мерсисайдского клуба рассматривает вариант с трансфером Виктора Осимхена, в контракте которого прописана клаусула в размере 75 миллионов евро.

После того, как "красные" объявят о переходе Милоша Керкеза из "Борнмута" и Флориана Виртца из "Байера", они сосредоточат свое внимание над подписанием нового форварда.

Отмечается, что параллельно "Ливерпуль" наблюдает за другими нападающими, в частности они интересуются Уго Экитике из франкфуртского "Антрахта" и Гонсалу Рамушем из "Пари Сен-Жермен".

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Напомним, что в сезоне 2024/25 Виктор Осимхен выступал на правах аренды за "Галатасарай", отметившись 37 голами и 8 ассистами в 41 матче за турецкий клуб во всех турнирах.

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Галатасарай (Стамбул) Ливерпуль Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
Football365
Опубликовал: Андрей Журба
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