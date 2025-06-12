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Топ-клуб АПЛ наблюдает за вундеркиндом Бетиса

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Топ-клуб АПЛ наблюдает за вундеркиндом Бетиса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Топ-клуб Английской Премьер-лиги наблюдает за вундеркиндом "Бетиса".

Как сообщает издание Daily Mail, лондонский "Челси" сохраняет активный интерес к нападающему "Бетиса" Хесусу Родригесу, который в сезоне 2024/25 дебютировал за основную команду под руководством Мануэля Пеллегрини.

Отмечается, что зимой "синие" присматривались к 19-летнему футболисту, который играет на левом фланге атаки. А уже этим летом лондонцы хотят согласовать трансфер испанца. Хесус Родригес попал в состав сборной Испании U-21 на молодежный чемпионат Европы 2025 года, где также примет участие национальная команда Украины под руководством Унаи Мельгосы.

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В прошлом сезоне Хесус Родригес отметился 3 голами и одной результативной передачей в 32 матчах за "Бетис" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Бетис (Севилья)
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Андрей Журба
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