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Защитник Ливерпуля о возможном новичке клуба: Если он подпишет контракт, мы будем рады играть с ним

Англия

Возлагает большие надежды

Защитник Ливерпуля о возможном новичке клуба: Если он подпишет контракт, мы будем рады играть с ним

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Ливерпуля" высказался о возможном новичке клуба.

Энди Робертсон прокомментировал вероятный переход полузащитника "Байера" Флориана Виртца в "Ливерпуль". Шотландский игрок заявил, что против Виртца играть трудно.

"Он отлично сыграл против нас. Именно он создавал проблемы в полузащите, забегая сзади, он может все испортить. Мне было достаточно увидеть, что он станет первоклассным игроком. В матче сборной Германии он был великолепен.

Если мы его подпишем, то в нашу команду придёт выдающийся талант. У нас уже есть много выдающихся талантов. Он действительно хороший игрок, и он нам только поможет. Если он подпишет контракт, мы будем рады играть с ним", - сказал футболист.

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Напомним, что по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Ливерпуль" договорился с "Байером" по Флориану Виртцу. Трансфер обошёлся в 150 млн включая бонусы.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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