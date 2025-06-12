Защитник Ливерпуля о возможном новичке клуба: Если он подпишет контракт, мы будем рады играть с ним

Защитник "Ливерпуля" высказался о возможном новичке клуба.

Энди Робертсон прокомментировал вероятный переход полузащитника "Байера" Флориана Виртца в "Ливерпуль". Шотландский игрок заявил, что против Виртца играть трудно.

"Он отлично сыграл против нас. Именно он создавал проблемы в полузащите, забегая сзади, он может все испортить. Мне было достаточно увидеть, что он станет первоклассным игроком. В матче сборной Германии он был великолепен.

Если мы его подпишем, то в нашу команду придёт выдающийся талант. У нас уже есть много выдающихся талантов. Он действительно хороший игрок, и он нам только поможет. Если он подпишет контракт, мы будем рады играть с ним", - сказал футболист.