Эвертон Виталия Миколенко хочет подписать нового форварда

Как сообщает журналист Le Parisien Марк Мешенуа, "Эвертон" подал официальное предложение по нападающему "Вильярреала" Тьерно Барри.

22-летний француз провел прорывной сезон в составе "Вильярреала", чем помог команде финишировать пятой в Ла Лиге и вернуться в Лигу чемпионов. Однако Барри может так и не принять участия в еврокубковой кампании "Вильярреала".

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Сообщается, что "Эвертон" сделал первое предложение по его трансферу, которое превышает 30 миллионов евро. Договоренности между клубами пока не достигнуто, но форвард является приоритетной трансферной целью Дэвида Мойеса, который стремится усилить атаку "Эвертона" перед стартом нового сезона АПЛ.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Барри провел 41 матч за "Вильярреал" во всех турнирах, забив 19 голов и отдав 4 ассиста.