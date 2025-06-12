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Александер-Арнольд высказался о тренере Реала: В детстве он был моим кумиром

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Они воссоединились!

Александер-Арнольд высказался о тренере Реала: В детстве он был моим кумиром

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый защитник "Реала" Трент Александер-Арнольд высказался о тренере клуба Хаби Алонсо.

Игрок похвалил тренера за работу и заявил, что Алонсо прекрасно разбирается в футболе.

"Я вырос как болельщик "Ливерпуля". Сейчас я вижу, как тренер (Хаби Алонсо) делает там удивительные вещи, и это часть невероятного финала.

Я разговаривал с ним, мы немного пообщались. Приятно, что мы общаемся. Я сказал ему, что в детстве он был моим кумиром. Возможность работать с ним сейчас — это сбывшаяся мечта для меня.

Мы ещё не встречались официально. Уверен, что в ближайшие дни и недели мы сможем обсудить, чего он ждёт от меня. Здесь не только я новичок, ему нужно донести свои идеи до всей команды, так что это может занять некоторое время. Но он показал, насколько он хорош как менеджер и как игрок. Он прекрасно разбирается в футболе.

Я буду как губка впитывать всю информацию, которую смогу получить", - заявил Трент.

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Напомним, что 12 июня состоялась презентация Трента Александера-Арнольда новым игроком "Реала".

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Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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