Александер-Арнольд высказался о тренере Реала: В детстве он был моим кумиром

Правый защитник "Реала" Трент Александер-Арнольд высказался о тренере клуба Хаби Алонсо.

Игрок похвалил тренера за работу и заявил, что Алонсо прекрасно разбирается в футболе.

"Я вырос как болельщик "Ливерпуля". Сейчас я вижу, как тренер (Хаби Алонсо) делает там удивительные вещи, и это часть невероятного финала.

Я разговаривал с ним, мы немного пообщались. Приятно, что мы общаемся. Я сказал ему, что в детстве он был моим кумиром. Возможность работать с ним сейчас — это сбывшаяся мечта для меня.

Мы ещё не встречались официально. Уверен, что в ближайшие дни и недели мы сможем обсудить, чего он ждёт от меня. Здесь не только я новичок, ему нужно донести свои идеи до всей команды, так что это может занять некоторое время. Но он показал, насколько он хорош как менеджер и как игрок. Он прекрасно разбирается в футболе.

Я буду как губка впитывать всю информацию, которую смогу получить", - заявил Трент.