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Авторитетный журналист рассказал, почему Арсенал до сих пор не подписал форварда

Англия

Работают над этим каждый день

Авторитетный журналист рассказал, почему Арсенал до сих пор не подписал форварда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный журналист Дэвид Орнштейн побывал на The Athletic FC Podcast, где объяснил, почему лондонский "Арсенал" до сих пор не подписал нового нападающего.

"Арсенал" каждый день работает над этой критически важной позицией, и это что-то настолько важное, что они не хотят спешить. Это не так просто, как мы представляем. Они хотят сделать всё правильно.

Наверное, вопрос нового форварда "Арсенала" сейчас самый обсуждаемый в футболе, но ответ довольно скучный. Они оценивают варианты. Мы знаем, что Беньямин Шешко, Виктор Дьекереш и Олли Уоткинс занимают высокое место в их списке. Но будет очень много факторов, которые будут влиять на это: футбольная составляющая, финансовая.

Мы видим сообщения о переговорах с "Лейпцигом", агентами Шешко — и это нормально. Я бы удивился, если бы они этого не делали, и не изучали цифры, клаусулу, условия оплаты и так далее. То же самое касается Дьекереша, Уоткинса, других кандидатов, которых мы не знаем. Но складывается впечатление, что выбор сведён к этим трём вариантам, однако нельзя установить какие-то временные рамки. Я уверен, что "Арсенал" хочет как можно скорее достичь каких-то результатов — на этой неделе, на следующей. Работа ведётся, но мы ещё не имеем окончательного решения", — сказал Орнштейн.

Добавим, что в сезоне 2024/25 ни один игрок "Арсенала" не забил 10+ голов в чемпионате — лучшим бомбардиром команды в АПЛ стал Кай Хавертц, который забил 9 голов. Это первый такой случай с сезона 1923/24.

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Источник:
The Athletic FC Podcast
Опубликовал: Алексей Полищук
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