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Манчестер Сити подпишет молодого норвежского таланта Русенборга
Нere we go
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" достиг полной договоренности с норвежским "Русенборгом" о трансфере талантливого 18-летнего полузащитника Сверре Нюпана. Об этом сообщает Фабрицио Романой.
Согласно информации, сделка, которая была согласована еще в январе, достигает примерно 15 миллионов евро. Нюпан теперь, вероятно, отправится в аренду для дальнейшего развития.
Сверре в прошлом сезоне сыграл 10 матчей, в которых забил 1 гол.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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