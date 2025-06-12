Манчестер Сити подпишет молодого норвежского таланта Русенборга

"Манчестер Сити" достиг полной договоренности с норвежским "Русенборгом" о трансфере талантливого 18-летнего полузащитника Сверре Нюпана. Об этом сообщает Фабрицио Романой.

Согласно информации, сделка, которая была согласована еще в январе, достигает примерно 15 миллионов евро. Нюпан теперь, вероятно, отправится в аренду для дальнейшего развития.

Сверре в прошлом сезоне сыграл 10 матчей, в которых забил 1 гол.