"Манчестер Юнайтед" официально объявил о подписании одного из лучших форвардов АПЛ.

На сайте "красных дьяволов" сообщается, что Матеус Кунья из "Вулверхэмптона" присоединился к клубу, подписав пятилетний контракт до конца июня 2030 года с опцией продления на еще один сезон.

Сумма трансфера составила 62,5 миллиона фунтов стерлингов.

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Заметим, что Матеус Кунья забил 33 гола и отдал 15 ассистов в 92 матчах за "Вулверхэмптон" во всех турнирах.