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Звездный бразилец поделился эмоциями после своего трансфера в Манчестер Юнайтед

Англия

Нападающий будет играть со следующего сезона под руководством Рубена Аморима

Звездный бразилец поделился эмоциями после своего трансфера в Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный новичок "Манчестер Юнайтед" Матеус Кунья поделился эмоциями после своего трансфера из "Вулверхэмптона".

"Трудно выразить словами мои чувства о том, что я стал игроком "Манчестер Юнайтед". Я с детства следил за матчами в АПЛ по телевизору в доме моей бабушки. "МЮ" был моей любимой английской командой, поэтому я мечтал однажды надеть эту футболку. Я благодарен своей семье и всем, кто помог мне осуществить эту мечту.

Я не могу дождаться начала предсезонной подготовки, чтобы познакомиться со своими партнерами по команде и начать свой путь в этом клубе. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы преданно и упорно работать ради команды, стать ее неотъемлемой частью команды и помочь "Манчестер Юнайтед" вернуться на вершину".

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Напомним, что 26-летний бразильский нападающий подписал пятилетний контракт с "Манчестер Юнайтед" с опцией его продления на еще один сезон. Сумма трансфера составила 62,5 миллиона фунтов стерлингов.

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Матеус Кунья
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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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