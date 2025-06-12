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Звездный бразилец поделился эмоциями после своего трансфера в Манчестер Юнайтед
Нападающий будет играть со следующего сезона под руководством Рубена Аморима
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный новичок "Манчестер Юнайтед" Матеус Кунья поделился эмоциями после своего трансфера из "Вулверхэмптона".
"Трудно выразить словами мои чувства о том, что я стал игроком "Манчестер Юнайтед". Я с детства следил за матчами в АПЛ по телевизору в доме моей бабушки. "МЮ" был моей любимой английской командой, поэтому я мечтал однажды надеть эту футболку. Я благодарен своей семье и всем, кто помог мне осуществить эту мечту.
Я не могу дождаться начала предсезонной подготовки, чтобы познакомиться со своими партнерами по команде и начать свой путь в этом клубе. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы преданно и упорно работать ради команды, стать ее неотъемлемой частью команды и помочь "Манчестер Юнайтед" вернуться на вершину".
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Напомним, что 26-летний бразильский нападающий подписал пятилетний контракт с "Манчестер Юнайтед" с опцией его продления на еще один сезон. Сумма трансфера составила 62,5 миллиона фунтов стерлингов.
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