Звездный бразилец поделился эмоциями после своего трансфера в Манчестер Юнайтед

Звездный новичок "Манчестер Юнайтед" Матеус Кунья поделился эмоциями после своего трансфера из "Вулверхэмптона".

"Трудно выразить словами мои чувства о том, что я стал игроком "Манчестер Юнайтед". Я с детства следил за матчами в АПЛ по телевизору в доме моей бабушки. "МЮ" был моей любимой английской командой, поэтому я мечтал однажды надеть эту футболку. Я благодарен своей семье и всем, кто помог мне осуществить эту мечту.

Я не могу дождаться начала предсезонной подготовки, чтобы познакомиться со своими партнерами по команде и начать свой путь в этом клубе. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы преданно и упорно работать ради команды, стать ее неотъемлемой частью команды и помочь "Манчестер Юнайтед" вернуться на вершину".