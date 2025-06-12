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Гвардиола - о Манчестер Сити: В Барселоне или Реале меня бы уволили за такой сезон
Ман Сити провел худший сезон с момента прихода Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что его бы уволили из "Барселоны" или мадридского "Реала", если бы он столкнулся с подобными трудностями, которые постигли его команду в этом сезоне.
"Учитывая тот год, который у нас был, если бы это была Испания, я бы не тренировал команду в октябре, ноябре или декабре. Если бы это была "Барселона" или "Реал", меня бы уволили. Но в "Манчестер Сити" это даже не обсуждалось. Нужно немного больше терпения...", - сказал специалист.
Сезон 2024/25 стал худшим для "Сити" с момента прихода Гвардиолы. Действующие четырехкратные чемпионы Премьер-лиги финишировали третьими в таблице, отставая от "Ливерпуля" на 13 очков. Команда Гвардиолы также рано выбыла из Лиги чемпионов и Кубка английской лиги, а в финале Кубка Англии сенсационно уступила "Кристал Пэлас".
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