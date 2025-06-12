Официально: Тоттенхэм назвал имя нового главного тренера команды

"Тоттенхэм" объявил о назначении Томаса Франка новым главным тренером клуба. Датский специалист, ранее успешно возглавлявший "Брентфорд", сменил на этом посту Анге Постекоглу.

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51-летний специалист подписал с клубом АПЛ контракт, рассчитанный до июня 2028 года.

We are delighted to announce the appointment of Thomas Frank as our new Head Coach on a contract that runs until 2028.



Welcome, Thomas! ???? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2025

Томас Франк работал в "Брентфорде" с октября 2018 года. Он помог клубу выйти впервые в своей истории в АПЛ в 2021 году. Под его руководством "пчелы" провели 317 игр во всех турнирах, одержав 136 побед (71 ничья и 110 поражений).