  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Тоттенхэм назвал имя нового главного тренера команды

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Тоттенхэм назвал имя нового главного тренера команды

Англия
Обновлено

Томас Франк

Официально: Тоттенхэм назвал имя нового главного тренера команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" объявил о назначении Томаса Франка новым главным тренером клуба. Датский специалист, ранее успешно возглавлявший "Брентфорд", сменил на этом посту Анге Постекоглу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

51-летний специалист подписал с клубом АПЛ контракт, рассчитанный до июня 2028 года.

Томас Франк работал в "Брентфорде" с октября 2018 года. Он помог клубу выйти впервые в своей истории в АПЛ в 2021 году. Под его руководством "пчелы" провели 317 игр во всех турнирах, одержав 136 побед (71 ничья и 110 поражений).

По теме
yellow-arrow
Бетис близок к подписанию экс-защитника Барселоны
yellow-arrow
Гвардиола - о Манчестер Сити: В Барселоне или Реале меня бы уволили за такой сезон
yellow-arrow
Пять европейских топ-клубов следят за капитаном Барселоны
Томас Франк Тоттенхэм
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости