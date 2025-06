Официально: Тоттенхэм назвал имя нового главного тренера команды

"Тоттенхэм" объявил о назначении Томаса Франка новым главным тренером клуба. Датский специалист, ранее успешно возглавлявший "Брентфорд", сменил на этом посту Анге Постекоглу.

51-летний специалист подписал с клубом АПЛ контракт, рассчитанный до июня 2028 года.

We are delighted to announce the appointment of Thomas Frank as our new Head Coach on a contract that runs until 2028.



Welcome, Thomas! ????