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Манчестер Юнайтед присоединился к борьбе за подписание звезды Бундеслиги

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Манчестер Юнайтед присоединился к борьбе за подписание звезды Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего "Айнтрахта" Уго Экитике, в которую уже входят "Ливерпуль" и "Челси". "Юнайтед" связался с франкфуртским клубом в течение последних 48 часов, чтобы выразить свою заинтересованность и собрать всю необходимую информацию по игроку.

"Ливерпуль" и "Челси" также продолжают следить за 22-летним французом, однако "Айнтрахт" требует 100 миллионов евро. После продажи Рандаля Коло Муани и Омара Мармуша франкфуртцы не планируют уступать в своей оценке Экитике.

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И хотя клубы пока не готовы удовлетворить требования немецкой команды, "Айнтрахт" все равно готовится к возможному прощанию с Экитике. Они работают над трансфером нападающего "Майнца" Джонатана Буркгардта. В случае, если Экитике останется, он может составить с ним ударный дуэт в атаке.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Уго Экитике забил 22 гола и отдал 12 ассистов в 45 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Алексей Полищук
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