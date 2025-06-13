Лидер Астон Виллы может продолжить карьеру в Турции

Как сообщает издание Fichajes, в последнее время "Галатасарай" активизировал интерес к вратарю "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесу. Турецкий клуб уже начал переговоры с англичанами.

Положение "Виллы", которая должна сократить зарплатный фонд и получить немедленные доходы, делает Мартинеса одной из ключевых кандидатур на продажу. Несмотря на желание самого игрока остаться в Англии, конкретных предложений пока не поступило. Наиболее привлекательным вариантом для чемпиона мира остается "Манчестер Юнайтед", но ситуация с Андре Онана пока не позволяет осуществить переход.

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Со своей стороны "Галатасарай" решил воспользоваться случаем и действует быстро. После ухода Фернандо Муслеры и подписания Лероя Сане, стамбульский клуб стремится и дальше усиливаться громкими именами. Для Мартинеса роль основного вратаря в команде, которая будет играть в Лиге чемпионов, может стать весомым аргументом, ведь Эмилиано стремится быть в оптимальной форме к Чемпионату мира 2026. Однако "Астон Вилла" не готова отпускать своего лидера за бесценок — клуб оценивает его в 30-40 миллионов евро, что является немалой суммой для любого клуба.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Мартинес провел 51 матч за "Астон Виллу' во всех турнирах, пропустив 61 гол и 16 раз сохранив свои ворота "сухими".