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Брайтон подписал 18-летнего одноклубника Яремчука за 35 млн евро

Англия
Обновлено

Перспективный игрок

Брайтон подписал 18-летнего одноклубника Яремчука за 35 млн евро

Brighton

Новина українською

Харалампос Костулас перешел из "Олимпиакоса" в "Брайтон".

Трудовое соглашение между 18=летним вингером и английским клубом рассчитано до 2030 года.

К "Брайтону" Харалампос присоединится 1 июля, после завершения всех необходимых нормативных процессов.

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По информации СМИ, сумма трансфера составила 35 млн евро с 2 млн в виде бонусов.

Костулас - воспитанник "Олимпиакоса". В сезоне 2024/25 молодой грек забил 12 голов и отдал 2 ассиста в 37 матчах во всех турнирах.

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Источник:
Brighton
Опубликовал: Александр Бураков

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