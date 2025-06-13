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Брайтон подписал 18-летнего одноклубника Яремчука за 35 млн евро
Перспективный игрок
Brighton
Харалампос Костулас перешел из "Олимпиакоса" в "Брайтон".
Трудовое соглашение между 18=летним вингером и английским клубом рассчитано до 2030 года.
К "Брайтону" Харалампос присоединится 1 июля, после завершения всех необходимых нормативных процессов.
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По информации СМИ, сумма трансфера составила 35 млн евро с 2 млн в виде бонусов.
Костулас - воспитанник "Олимпиакоса". В сезоне 2024/25 молодой грек забил 12 голов и отдал 2 ассиста в 37 матчах во всех турнирах.
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Источник:Brighton
Опубликовал: Александр Бураков
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