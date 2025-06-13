Победитель Кубка Англии ведет переговоры о подписании вратаря ПСВ

Как сообщает издание The Athletic, "Кристал Пэлас" ведет переговоры с вратарем "ПСВ" Вальтером Бенитесом относительно возможного перехода.

32-летний аргентинец вскоре станет свободным агентом, поскольку его контракт с нидерландским клубом заканчивается в этом месяце, и новое соглашение еще не подписано. Это позволяет ему официально вести переговоры с другими клубами. "Пэлас" уже начал диалог с игроком, чтобы подписать его бесплатно.

Победители Кубка Англии ищут опытного вратаря после завершения аренды Мэтта Тернера, который возвращается в "Ноттингем Форест". Американец в ближайшее время должен перейти во французский "Лион". Если Бенитес подпишет соглашение, он станет конкурентом и потенциальным дублером Дина Хендерсона.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Бенитес провел 46 матчей за "ПСВ" во всех турнирах, пропустив 64 гола и 10 раз сохранив свои ворота "сухими".