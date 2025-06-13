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Брайтон интересуется опытным испанским полузащитником

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Но другой клуб уже ведет переговоры

Брайтон интересуется опытным испанским полузащитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Le Parisien Марк Мешенуа, "Брайтон" сохраняет интерес к 28-летнему полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Карлосу Солеру, однако "Вильярреал" предпринял более конкретные шаги для его подписания.

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Интерес "Брайтона" к Солеру продолжается уже давно, и этим летом испанец будет доступен для трансфера. "Вест Хэм»"решил не выкупать игрока после завершения аренды, а в "ПСЖ" для него больше нет места. Как и другие игроки, которые возвращаются из аренды, Солер этим летом снова покинет "Парк де Пренс". Возвращение в АПЛ остается одним из вариантов для полузащитника.

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В сезоне 2024/25 Солер провел 33 матча за "Вест Хэм" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Опубликовал: Алексей Полищук
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