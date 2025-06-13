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Звездный нападающий Ливерпуля готов переехать в Саудовскую Аравию
Им также интересуются европейские топ-клубы
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий "Ливерпуля" готов переехать в Саудовскую Аравию.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что этим летом уход Дарвина Нуньеса из "Ливерпуля" остается гарантированным, потому что к нему проявляют интерес европейские и саудовские клубы. Уругвайский форвард открыт к обоим вариантам продолжения своей карьеры.
Также отмечается, что в последние дни с 25-летним Нуньесом связались представители "Наполи". В ближайшее время между клубом и окружением футболиста состоятся дополнительные переговоры относительно его потенциального подписания.
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Напомним, что Дарвин Нуньес присоединился к "Ливерпулю" летом 2022 года из "Бенфики" за 85 миллионов евро. За это время он забил 40 голов и отдал 26 ассистов в 143 матчах за клуб во всех турнирах.
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