Арсенал может подписать талантливого полузащитника Севильи

Как сообщает издание Fichajes, "Арсенал" обратил внимание на центрального полузащитника "Севильи" Люсьена Агуме. Они рассматривают его как потенциальное усиление в центре поля на фоне растущих сомнений относительно будущего Томаса Парти.

Уход Жоржиньо в "Фламенго" заставил "Арсенал" активизироваться на трансферном рынке. И хотя лондонцы уже близки к подписанию Мартина Субименди, ситуация с контрактом Парти вызывает беспокойство. Его соглашение подходит к концу, а "Барселона" активно проявляет интерес, поэтому в клубе не исключают и его ухода.

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Агуме, которому 23 года, продемонстрировал стабильную игру в прошлом сезоне за "Севилью". Его способность отбирать мяч, грамотно начинать атаки и поддерживать порядок в центре поля привлекли внимание клубов, в том числе и "Арсенала".

Добавим, что в сезоне 2024/25 Агуме провел 37 матчей за "Севилью" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.