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Манчестер Юнайтед может подписать полузащитника итальянского гранда
Имеет опыт в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" стремится вернуться к борьбе за места в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Уже подписан Маттеус Кунья – Аморим планирует использовать его как одну из двух "десяток₴. Также клуб ведет переговоры о переходе вингера "Брентфорда" Брайана Мбемо, а еще одной целью является нападающий Виктор Дьекереш.
Однако теперь появилась информация, что "МЮ" может попытаться подписать полузащитника "Ювентуса" Дугласа Луиса. По данным GiveMeSport, итальянцы готовы продать 27-летнего хавбека за 30 миллионов фунтов, чтобы освободить место в составе и получить средства для усиления.
Луис был игроком "Ман Сити" с 2017 по 2019 год, но не сыграл ни одного матча из-за проблем с рабочей визой. После аренды в "Жироне" он присоединился к "Астон Вилле", где проявил себя и в 2024 году перешел в "Ювентус", где не смог закрепиться.
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Добавим, что в сезоне 2024/25 Луис провел 26 матча за "Ювентус" во всех турнирах.
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