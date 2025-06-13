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Манчестер Юнайтед может подписать полузащитника итальянского гранда

Англия

Имеет опыт в АПЛ

Манчестер Юнайтед может подписать полузащитника итальянского гранда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" стремится вернуться к борьбе за места в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Уже подписан Маттеус Кунья – Аморим планирует использовать его как одну из двух "десяток₴. Также клуб ведет переговоры о переходе вингера "Брентфорда" Брайана Мбемо, а еще одной целью является нападающий Виктор Дьекереш.

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Однако теперь появилась информация, что "МЮ" может попытаться подписать полузащитника "Ювентуса" Дугласа Луиса. По данным GiveMeSport, итальянцы готовы продать 27-летнего хавбека за 30 миллионов фунтов, чтобы освободить место в составе и получить средства для усиления.

Луис был игроком "Ман Сити" с 2017 по 2019 год, но не сыграл ни одного матча из-за проблем с рабочей визой. После аренды в "Жироне" он присоединился к "Астон Вилле", где проявил себя и в 2024 году перешел в "Ювентус", где не смог закрепиться.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Луис провел 26 матча за "Ювентус" во всех турнирах.

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Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Дуглас Луис
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Алексей Полищук
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