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Может быть новый рекорд АПЛ. Ливерпуль согласовал трансфер Виртца

Англия
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Близок исторический момент

Может быть новый рекорд АПЛ. Ливерпуль согласовал трансфер Виртца

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" и "Байер" достигли договоренности по трансферу атакующего хавбека Флориана Виртца.

Как сообщает издание Sky Sports, английский клуб заплатит за игрока сборной Германии около 137 млн. евро - 117,5 млн евро (100 млн фунтов) с бонусами в размере 18,8 млн евро (16 млн фунтов).

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В случае выплаты всех бонусов Виртц станет самым дорогим игроком в истории английской Премьер-лиги.

Сейчас рекордной покупкой в истории АПЛ является трансфер Энцо Фернандеса в "Челси". В 2023 году "синие" отдали за аргентинца 121 млн. евро (106,8 млн. фунтов).

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Бундеслига Байер (Леверкузен) АПЛ Ливерпуль трансфер Флориан Виртц
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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