Может быть новый рекорд АПЛ. Ливерпуль согласовал трансфер Виртца

"Ливерпуль" и "Байер" достигли договоренности по трансферу атакующего хавбека Флориана Виртца.

Как сообщает издание Sky Sports, английский клуб заплатит за игрока сборной Германии около 137 млн. евро - 117,5 млн евро (100 млн фунтов) с бонусами в размере 18,8 млн евро (16 млн фунтов).

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

В случае выплаты всех бонусов Виртц станет самым дорогим игроком в истории английской Премьер-лиги.

Сейчас рекордной покупкой в истории АПЛ является трансфер Энцо Фернандеса в "Челси". В 2023 году "синие" отдали за аргентинца 121 млн. евро (106,8 млн. фунтов).