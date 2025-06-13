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Может быть новый рекорд АПЛ. Ливерпуль согласовал трансфер Виртца
Близок исторический момент
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" и "Байер" достигли договоренности по трансферу атакующего хавбека Флориана Виртца.
Как сообщает издание Sky Sports, английский клуб заплатит за игрока сборной Германии около 137 млн. евро - 117,5 млн евро (100 млн фунтов) с бонусами в размере 18,8 млн евро (16 млн фунтов).
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В случае выплаты всех бонусов Виртц станет самым дорогим игроком в истории английской Премьер-лиги.
Сейчас рекордной покупкой в истории АПЛ является трансфер Энцо Фернандеса в "Челси". В 2023 году "синие" отдали за аргентинца 121 млн. евро (106,8 млн. фунтов).
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