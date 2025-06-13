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Звездный форвард Ювентуса мечтает играть в АПЛ
Им интересуются два английских клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный форвард туринского "Ювентуса" мечтает играть в Английской Премьер-лиге.
Согласно информации от журналиста Руди Галетти для издания TEAMtalk, нападающий "бьянконери" Душан Влахович стремится присоединиться к английской команде. Недавно агенты 25-летнего серба провели переговоры с "Манчестер Юнайтед", предложив им услуги своего клиента, но приоритетной целью "красных дьяволов" остается Виктор Дьекереш.
Отмечается, что за Влаховичем также следит "Ноттингем Форест", который является главным претендентом на него. Также в списке команд, которые заинтересованы в подписании форварда "Ювентуса" есть "Милан" и "Фенербахче".
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В прошлом сезоне Душан Влахович забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 41 матче за "Ювентус" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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