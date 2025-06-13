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Астон Вилла работает над подписанием талантливого вингера Бетиса

Англия

Перспективный игрок

Астон Вилла работает над подписанием талантливого вингера Бетиса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" работает над подписанием талантливого вингера "Бетиса".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо эксклюзивно сообщил, что представители бирмингемского клуба начали переговоры с "бетикос" насчет возможного трансфера 19-летнего Хесуса Родригеса, за которым следит "Челси".

Отмечается, что испанский левый вингер находится в списке многих топ-клубов Европы.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Хесус Родригес забил 3 гола и отдал одну результативную передачу в 32 матчах за "Бетис" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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