Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впечатляет! АПЛ показала карту передач Кевина Де Брюйне в чемпионате Англии за Манчестер Сити
Настоящий плеймейкер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 12-го июня, стало официально известно, что Кевин Де Брюйне присоединится к "Наполи" на правах свободного агента после того, как 33-летний полузащитник объявил о своем уходе из "Манчестер Сити" в конце сезона 2024/25.
Официальный аккаунт Английской Премьер-лиги в соцсетях выложил фото, демонстрирующее количество и многообразие передач, которые выполнил легендарный бельгийский полузащитник "горожан" в чемпионате Англии за время своего пребывания в клубе.
Согласно данным популярного статистического портала Opta Analyst, на счету Де Брюйне 11 544 точных пасов в футболке "небесно-голубых", которые покрывают плоскость почти всего поля, что впечатляет так же, как и показатель точности — 82%.
Kevin De Bruyne's 11,544 completed passes in the Premier League during his time at Man City ⬇ pic.twitter.com/qXeqYhWnZo— Premier League (@premierleague) June 13, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Кевин Де Брюйне забил 108 голов и отдал 177 ассистов в 422 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Переговоры завершены. Металлист 1925 выбрал тренера на новый сезон
- Забарный согласовал условия контракта с победителем Лиги чемпионов
- ПСЖ сделал окончательное предложение по трансферу Забарного, – журналист
- Четыре новичка Манчестер Сити выбрали себе номера для Клубного чемпионата мира
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ