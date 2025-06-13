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Впечатляет! АПЛ показала карту передач Кевина Де Брюйне в чемпионате Англии за Манчестер Сити

Англия

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Впечатляет! АПЛ показала карту передач Кевина Де Брюйне в чемпионате Англии за Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В четверг, 12-го июня, стало официально известно, что Кевин Де Брюйне присоединится к "Наполи" на правах свободного агента после того, как 33-летний полузащитник объявил о своем уходе из "Манчестер Сити" в конце сезона 2024/25.

Официальный аккаунт Английской Премьер-лиги в соцсетях выложил фото, демонстрирующее количество и многообразие передач, которые выполнил легендарный бельгийский полузащитник "горожан" в чемпионате Англии за время своего пребывания в клубе.

Согласно данным популярного статистического портала Opta Analyst, на счету Де Брюйне 11 544 точных пасов в футболке "небесно-голубых", которые покрывают плоскость почти всего поля, что впечатляет так же, как и показатель точности — 82%.

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Напомним, что Кевин Де Брюйне забил 108 голов и отдал 177 ассистов в 422 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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