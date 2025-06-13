Лондонский "Челси" нашел альтернативный вариант на позицию форварда.

Как сообщил авторитетный журналист Кристиан Фальк для издания CaughtOffside, руководство "синих" начало процесс переговоров со "Штутгартом" относительно возможного трансфера 23-летнего Ника Вольтемаде.

Отмечается, что "Челси" не планирует переплачивать франкфуртскому "Айнтрахту" за Уго Экитике, которого "орлы" оценивают в 85 миллионов фунтов стерлингов, поэтому лондонцы переключились на Вольтемаде, который провел блестящий сезон, забив 17 голов и отдав 3 ассиста в 33 матчах за "Штутгарт" во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

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Отмечается, что мадридский "Атлетико" также заинтересован в 23-летнем нападающем сборной Германии.