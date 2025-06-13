  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси нашел альтернативный вариант на позицию форварда

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси нашел альтернативный вариант на позицию форварда

Англия

Нападающий имеет опыт выступлений в Бундеслиге

Челси нашел альтернативный вариант на позицию форварда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" нашел альтернативный вариант на позицию форварда.

Как сообщил авторитетный журналист Кристиан Фальк для издания CaughtOffside, руководство "синих" начало процесс переговоров со "Штутгартом" относительно возможного трансфера 23-летнего Ника Вольтемаде.

Отмечается, что "Челси" не планирует переплачивать франкфуртскому "Айнтрахту" за Уго Экитике, которого "орлы" оценивают в 85 миллионов фунтов стерлингов, поэтому лондонцы переключились на Вольтемаде, который провел блестящий сезон, забив 17 голов и отдав 3 ассиста в 33 матчах за "Штутгарт" во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что мадридский "Атлетико" также заинтересован в 23-летнем нападающем сборной Германии.

По теме
yellow-arrow
Два клуба АПЛ заинтересованы в подписании центрбека Ювентуса
yellow-arrow
Двое игроков молодежной сборной Украины попали на радары ведущих клубов АПЛ
yellow-arrow
Впечатляет! АПЛ показала карту передач Кевина Де Брюйне в чемпионате Англии за Манчестер Сити
Челси (Лондон) Штутгарт Ник Вольтемаде
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости