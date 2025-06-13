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Челси нашел альтернативный вариант на позицию форварда
Нападающий имеет опыт выступлений в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" нашел альтернативный вариант на позицию форварда.
Как сообщил авторитетный журналист Кристиан Фальк для издания CaughtOffside, руководство "синих" начало процесс переговоров со "Штутгартом" относительно возможного трансфера 23-летнего Ника Вольтемаде.
Отмечается, что "Челси" не планирует переплачивать франкфуртскому "Айнтрахту" за Уго Экитике, которого "орлы" оценивают в 85 миллионов фунтов стерлингов, поэтому лондонцы переключились на Вольтемаде, который провел блестящий сезон, забив 17 голов и отдав 3 ассиста в 33 матчах за "Штутгарт" во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.
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Отмечается, что мадридский "Атлетико" также заинтересован в 23-летнем нападающем сборной Германии.
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