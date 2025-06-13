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Два клуба АПЛ заинтересованы в подписании центрбека Ювентуса
Футболист может вернуться обратно в Англию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Два клуба АПЛ заинтересованы в подписании центрального защитника "Ювентуса".
Как сообщил журналист Николо Скира, два неназванных клуба, выступающих в Английской Премьер-лиге, проявили интерес к 26-летнему Ллойду Келли. Англичанин перешел в феврале 2025 года в "старую синьору" на правах аренды до конца сезона. Руководство итальянского гранда решило подписать его на постоянной основе за 14 миллионов евро.
Напомним, что Ллойд Келли перешел в "Ньюкасл", как свободный агент летом 2024 года. Он провел 14 матчей во всех турнирах за "сорок", отдав один ассист. Авторитетный сайт Transfermarkt оценил его стоимость в 18 миллионов евро.
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В составе "Ювентуса" Ллойд Келли принял участие в 15 матчах во всех турнирах.
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