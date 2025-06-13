Эффект Томаса Франка. Тоттенхэм может перехватить главную цель Манчестер Юнайтед

Лондонский "Тоттенхэм" может перехватить главную трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Как сообщил журналист Сэм Дин из издания The Telegraph, представители "шпор" уже провели предварительные переговоры с руководством "Брентфорда" о трансфере Бриана Мбемо. Переход 25-летнего камерунца является возможным после того, как бывший тренер "пчел" Томас Франк возглавил "Тоттенхэм".

Отмечается, что "Брентфод" будет требовать за Мбемо не менее 60 миллионов евро. Сам игрок может согласиться на такой переход, получив возможность попробовать свои силы в Лиге чемпионов.

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Напомним, что Бриан Мбемо забил 20 голов и отдал 8 ассистов в 38 матчах за "Брентфорд" в АПЛ, уступив в гонке за золотую бутсу чемпионата Англии Мохамеду Салаху (29), Александеру Исаку (23) и Эрлингу Холанду (22).