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Тоттенхэм подал в суд на компанию Ineos Джима Рэтклиффа
Сотрудничество шпор и Ineos началось еще в 2020 году
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" подал судебный иск в Высокий суд против Ineos, многонациональной компании, совладельцем которой является сэр Джим Рэтклифф, также владеющий долей в "Манчестер Юнайтед".
Иск касается Ineos Automotive Limited, дочерней компании Ineos.
В декабре 2022 года "Тоттенхэм" и Ineos заключили многомиллионное пятилетнее соглашение о продвижении автомобиля Ineos Grenadier. Однако переговоры о досрочном расторжении соглашения Ineos (за два года до его окончания) продолжаются как минимум с февраля.
Эти переговоры, похоже, не принесли желаемого результата, поскольку "Тоттенхэм" подал иск 12 июня.
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