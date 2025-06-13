Тоттенхэм подал в суд на компанию Ineos Джима Рэтклиффа

"Тоттенхэм" подал судебный иск в Высокий суд против Ineos, многонациональной компании, совладельцем которой является сэр Джим Рэтклифф, также владеющий долей в "Манчестер Юнайтед".

Иск касается Ineos Automotive Limited, дочерней компании Ineos.

В декабре 2022 года "Тоттенхэм" и Ineos заключили многомиллионное пятилетнее соглашение о продвижении автомобиля Ineos Grenadier. Однако переговоры о досрочном расторжении соглашения Ineos (за два года до его окончания) продолжаются как минимум с февраля.

Эти переговоры, похоже, не принесли желаемого результата, поскольку "Тоттенхэм" подал иск 12 июня.