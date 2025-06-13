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Тоттенхэм подал в суд на компанию Ineos Джима Рэтклиффа

Англия

Сотрудничество шпор и Ineos началось еще в 2020 году

Тоттенхэм подал в суд на компанию Ineos Джима Рэтклиффа

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" подал судебный иск в Высокий суд против Ineos, многонациональной компании, совладельцем которой является сэр Джим Рэтклифф, также владеющий долей в "Манчестер Юнайтед".

Иск касается Ineos Automotive Limited, дочерней компании Ineos.

В декабре 2022 года "Тоттенхэм" и Ineos заключили многомиллионное пятилетнее соглашение о продвижении автомобиля Ineos Grenadier. Однако переговоры о досрочном расторжении соглашения Ineos (за два года до его окончания) продолжаются как минимум с февраля.

Эти переговоры, похоже, не принесли желаемого результата, поскольку "Тоттенхэм" подал иск 12 июня.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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