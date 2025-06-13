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Ключевой защитник Манчестер Сити получил от клуба награду лучшему игроку в сезоне 2024/25
Неожиданный выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой защитник «Манчестер Сити» получил от клуба награду лучшему игроку в сезоне 2024/25.
На официальном сайте "горожан" сообщается о том, что Йошко Гвардиол получил эту индивидуальную награду, набрав более половины голосов в опросе. Он обошел Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда. Это его первый подобный приз.
В сезоне 2024/25 Йошко Гвардиол провел больше матчей, чем любой другой игрок "горожан", выйдя на поле в 53 поединках во всех турнирах. На его счету 6 голов и две результативные передачи в этих матчах.
Your @etihad Player of the Season is @JoskoGvardiol4! ✨ pic.twitter.com/0xi1k8XJrP— Manchester City (@ManCity) June 12, 2025
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Также отметим, что Кевин Де Брюйне выигрывал эту клубную награду четыре раза, что является рекордом.
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