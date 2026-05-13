Известный защитник Арсенала может отклонить предложение Эвертона

Защитник "Арсенала" Бен Уайт может отказаться от перехода в "Эвертон", несмотря на интерес со стороны "ирисок".

По информации Football Inside, Уайт готов остаться в составе "канониров", но при одном условии. Защитник стремится получить четкие гарантии игрового времени от тренерского штаба Микеля Артеты.

Добавим, что Бен Уайт в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

