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Арне Слот может возглавить другой клуб АПЛ после ухода из Ливерпуля

Англия
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Интересный вариант продолжения карьеры

Арне Слот может возглавить другой клуб АПЛ после ухода из Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Арне Слот может возглавить другой клуб АПЛ после ухода из "Ливерпуля".

Как сообщил журналист Грэм Бейли для издания TEAMtalk, бывший главный тренер "красных" попал в список претендентов на должность наставника в лондонском "Фулхэме", который ищет замену Марку Силве.

Также отмечается, что в шорт-листе «дачников» также находятся Томас Франк, Рубен Аморим и Киран МакКенна.

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Напомним, что в сезоне 2025/26 "Фулхэм" занял 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 очка.

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Фулхэм (Лондон) Арне Слот
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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