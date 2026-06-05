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Арне Слот может возглавить другой клуб АПЛ после ухода из Ливерпуля
Интересный вариант продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Арне Слот может возглавить другой клуб АПЛ после ухода из "Ливерпуля".
Как сообщил журналист Грэм Бейли для издания TEAMtalk, бывший главный тренер "красных" попал в список претендентов на должность наставника в лондонском "Фулхэме", который ищет замену Марку Силве.
Также отмечается, что в шорт-листе «дачников» также находятся Томас Франк, Рубен Аморим и Киран МакКенна.
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Напомним, что в сезоне 2025/26 "Фулхэм" занял 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 очка.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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