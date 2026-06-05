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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока года в АПЛ по версии PFA
На награду претендуют шесть футболистов
Фото - Сайт The PFA - www.thepfa.com
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока Английской Премьер-лиги в сезоне 2025/26 по версии PFA.
Профессиональный союз футболистов Англии определился с претендентами на эту индивидуальную награду. В список вошли шесть игроков: Райан Шерки ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Габриэль Магальяеш ("Арсенал"), Давид Райя ("Арсенал") и Деклан Райс ("Арсенал").
The Top Six for the PFA Players’ Player of the Year ????— PFA (@PFA) June 5, 2026
Voted for by the players. pic.twitter.com/PMesJfVqOD
Церемония награждения от PFA состоится 25 августа.
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Напомним, что в прошлом году награду от PFA получил Мохамед Салах из "Ливерпуля", который стал первым трехкратным обладателем этого приза в истории.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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