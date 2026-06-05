Стали известны номинанты на звание лучшего игрока года в АПЛ по версии PFA

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока Английской Премьер-лиги в сезоне 2025/26 по версии PFA.

Профессиональный союз футболистов Англии определился с претендентами на эту индивидуальную награду. В список вошли шесть игроков: Райан Шерки ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Габриэль Магальяеш ("Арсенал"), Давид Райя ("Арсенал") и Деклан Райс ("Арсенал").

The Top Six for the PFA Players’ Player of the Year ????



Voted for by the players. pic.twitter.com/PMesJfVqOD — PFA (@PFA) June 5, 2026

Церемония награждения от PFA состоится 25 августа.

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Напомним, что в прошлом году награду от PFA получил Мохамед Салах из "Ливерпуля", который стал первым трехкратным обладателем этого приза в истории.