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Герой серии без поражений: клуб Чемпионшипа выкупил голкипера Баварии

Англия

Перец остается в "Саутгемптоне"

Герой серии без поражений: клуб Чемпионшипа выкупил голкипера Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Саутгемптон" объявил о полноценном трансфере вратаря "Баварии" Даниэля Переца. 25-летний футболист подписал с английским клубом четырёхлетний контракт.

Перец выступал за "Саутгемптон" во второй половине прошлого сезона на правах аренды и после завершения сезона был выкуплен за 7,5–8 млн евро.

В аренде израильтянин провёл 26 матчей во всех турнирах, сыграв ключевую роль в беспроигрышном отрезке "святых" из 21 игры.

Перец присоединился к "Баварии" летом 2023 года из "Маккаби Тель-Авив". За мюнхенцев он провёл 7 матчей и стал чемпионом Германии в сезоне-2024/25.

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