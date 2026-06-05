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Герой серии без поражений: клуб Чемпионшипа выкупил голкипера Баварии
Перец остается в "Саутгемптоне"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Саутгемптон" объявил о полноценном трансфере вратаря "Баварии" Даниэля Переца. 25-летний футболист подписал с английским клубом четырёхлетний контракт.
Перец выступал за "Саутгемптон" во второй половине прошлого сезона на правах аренды и после завершения сезона был выкуплен за 7,5–8 млн евро.
В аренде израильтянин провёл 26 матчей во всех турнирах, сыграв ключевую роль в беспроигрышном отрезке "святых" из 21 игры.
Перец присоединился к "Баварии" летом 2023 года из "Маккаби Тель-Авив". За мюнхенцев он провёл 7 матчей и стал чемпионом Германии в сезоне-2024/25.
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Peretz on a perm ✅— Southampton FC (@SouthamptonFC) June 5, 2026
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