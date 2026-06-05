Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити планирует вернуть в клуб звездного плеймейкера, который сейчас играет за Реал
Его трансфер может обойтись английскому гранду в 60 миллионов евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" планирует вернуть в клуб звездного плеймейкера, который сейчас играет за мадридский "Реал".
Как сообщает издание Fichajes, новым главным тренером "горожан" после ухода Пепа Гвардиолы по завершении этого сезона должен стать Энцо Мареска, который настаивает на подписании Браима Диаса.
Отмечается, что трансфер 26-летнего футболиста национальной сборной Марокко может обойтись английскому гранду в 60 миллионов евро. Браим Диас считается воспитанником академии "Ман Сити", проведя пять лет в структуре клуба.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Браим Диас отличился 2 голами и 9 ассистами в 42 матчах за "Реал" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Беседин покинул очередной клуб. Статистика — потрясает
- Фабрицио Романо подтвердил: Реал оформил первый трансфер лета
- Динамо определилось, как планирует заменить Караваева
- Бенфика готова продать Трубина: известна сумма возможного трансфера
- Возлюбленная вингера Динамо покорила сеть стройной фигурой на Тенерифе
- "Я бы тоже стыдился": фанаты раскритиковали звезду Реала после новых фото с отдыха