Манчестер Сити планирует вернуть в клуб звездного плеймейкера, который сейчас играет за Реал

"Манчестер Сити" планирует вернуть в клуб звездного плеймейкера, который сейчас играет за мадридский "Реал".

Как сообщает издание Fichajes, новым главным тренером "горожан" после ухода Пепа Гвардиолы по завершении этого сезона должен стать Энцо Мареска, который настаивает на подписании Браима Диаса.

Отмечается, что трансфер 26-летнего футболиста национальной сборной Марокко может обойтись английскому гранду в 60 миллионов евро. Браим Диас считается воспитанником академии "Ман Сити", проведя пять лет в структуре клуба.

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В этом сезоне Браим Диас отличился 2 голами и 9 ассистами в 42 матчах за "Реал" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.