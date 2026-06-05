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Лидер Ливерпуля ушёл бесплатно: новый клуб уже объявил трансфер

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Робертсон перешел в "Тоттенхэм"

Лидер Ливерпуля ушёл бесплатно: новый клуб уже объявил трансфер

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" объявил о подписании левого защитника "Ливерпуля" Эндрю Робертсона на правах свободного агента.

32-летний шотландец присоединится к лондонскому клубу 1 июля после окончания контракта с мерсисайдцами.

Робертсон провёл девять лет в "Ливерпуле", где сыграл 378 матчей во всех турнирах. За это время он выиграл два титула АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее латераль выступал за "Куинз Парк Рейнджерс", "Данди Юнайтед" и "Халл Сити", а в 2017 году перешёл в "Ливерпуль".

В составе сборной Шотландии Робертсон является капитаном и уже выводил команду на чемпионаты Европы 2020 и 2024 годов, а также на предстоящий чемпионат мира - первый для страны с 1998 года.

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