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Челси пытается подписать перспективного защитника сборной Франции
Один из вариантов для усиления обороны команды Хаби Алонсо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" пытается подписать перспективного защитника сборной Франции.
Как сообщил журналист Бобби Винсент из издания Football London, спортивное руководство лондонского клуба ведет активные переговоры о трансфере Максанса Лакруа из "Кристал Пэлас".
Отмечается, что 26-летний центральный защитник "орлов" является одним из вариантов для "Челси" на трансферном рынке.
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Добавим, что в сезоне Максанс Лакруа провел 55 матчей во всех турнирах за "Кристал Пэлас", отличившись 3 голами и 3 ассистами. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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