"Челси" пытается подписать перспективного защитника сборной Франции.

Как сообщил журналист Бобби Винсент из издания Football London, спортивное руководство лондонского клуба ведет активные переговоры о трансфере Максанса Лакруа из "Кристал Пэлас".

Отмечается, что 26-летний центральный защитник "орлов" является одним из вариантов для "Челси" на трансферном рынке.

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Добавим, что в сезоне Максанс Лакруа провел 55 матчей во всех турнирах за "Кристал Пэлас", отличившись 3 голами и 3 ассистами. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.