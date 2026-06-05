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Челси пытается подписать перспективного защитника сборной Франции

Англия

Один из вариантов для усиления обороны команды Хаби Алонсо

Челси пытается подписать перспективного защитника сборной Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" пытается подписать перспективного защитника сборной Франции.

Как сообщил журналист Бобби Винсент из издания Football London, спортивное руководство лондонского клуба ведет активные переговоры о трансфере Максанса Лакруа из "Кристал Пэлас".

Отмечается, что 26-летний центральный защитник "орлов" является одним из вариантов для "Челси" на трансферном рынке.

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Добавим, что в сезоне Максанс Лакруа провел 55 матчей во всех турнирах за "Кристал Пэлас", отличившись 3 голами и 3 ассистами. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Максанс Лакруа
Источник:
Football London
Опубликовал: Андрей Журба
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