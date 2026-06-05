"Я был его психиатром". Босс Манчестер Сити шокировал признанием о Гвардиоле

Председатель правления "Манчестер Сити" Халдун Аль-Мубарак поделился подробностями работы с Пепом Гвардиолой на протяжении его десятилетнего пребывания в клубе.

"Не знаю, признает ли это Пеп, но я иногда был для него психиатром. Легко это делать в хорошие времена, но у нас были и тяжелые моменты. И в моменты, когда у Гвардиолы что-то не получалось, он за 10 лет, наверное, 100 раз угрожал мне уйти.

Но когда он говорил, что уходит, я ему не верил. И только сейчас мы оба поняли, что пришло время прощаться", – сказал Аль-Мубарак.