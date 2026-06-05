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Один из важных игроков Арсенала откровенно высказался о своём будущем в клубе
Его связывают с переходом в турецкий гранд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Универсальный нападающий лондонского "Арсенала" Леандро Троссар откровенно высказался о своём будущем в клубе.
"Это был замечательный сезон, ведь мне вместе с клубом удалось отпраздновать победу в АПЛ. На данный момент я по-прежнему являюсь игроком "Арсенала". Посмотрим, что произойдет летом".
Ранее сообщалось об интересе к 31-летнему Троссару со стороны "Бешикташа".
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В сезоне 2025/26 Леандро Троссар забил 8 голов и отдал 11 ассистов в 50 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.
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