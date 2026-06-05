Акционер Тоттенхэма продает большую часть своих акций

Бывший исполнительный директор "Тоттенхэма" Дэниел Леви согласился продать большую часть своей доли в клубе.

Леви продает 24,99% акций ENIC компании Eight Sports Capital Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Дэниел, который руководил "шпорами" в течение 24 лет, в сентябре прошлого года был отстранен от должности руководителя мажоритарными акционерами — семьей Льюис.

Добавим, что семья Льюисов сейчас владеет 70,12% акций ENIC, материнской компании "Тоттенхэма", а остальные 29,88% принадлежат Леви через семейные трасты.