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Челси может подписать талантливого хавбека сборной Португалии, на которого претендуют Арсенал и ПСЖ
Однако для этого им придётся выложить серьёзную сумму
Фото з сайту West Ham United FC
"Челси" может подписать талантливого полузащитника сборной Португалии, на которого претендуют "Арсенал" и "Пари Сен-Жермен".
Как сообщил популярный журналист Бен Джейкобс для издания talkSPORT, представители "синих" внимательно следят за ситуацией с Матеушем Фернандешем из "Вест Хэма", которым также интересуется ряд ведущих клубов Европы.
Отмечается, что "молотобойцы" не планируют продавать 21-летнего португальца, однако предложение в размере 80 миллионов фунтов стерлингов может заставить их передумать.
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В сезоне 2025/26 Матуэш Фернандеш забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 42 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость на популярном сайте Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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