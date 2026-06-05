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Челси может подписать талантливого хавбека сборной Португалии, на которого претендуют Арсенал и ПСЖ

Англия

Однако для этого им придётся выложить серьёзную сумму

Челси может подписать талантливого хавбека сборной Португалии, на которого претендуют Арсенал и ПСЖ

Фото з сайту West Ham United FC

Новина українською

"Челси" может подписать талантливого полузащитника сборной Португалии, на которого претендуют "Арсенал" и "Пари Сен-Жермен".

Как сообщил популярный журналист Бен Джейкобс для издания talkSPORT, представители "синих" внимательно следят за ситуацией с Матеушем Фернандешем из "Вест Хэма", которым также интересуется ряд ведущих клубов Европы.

Отмечается, что "молотобойцы" не планируют продавать 21-летнего португальца, однако предложение в размере 80 миллионов фунтов стерлингов может заставить их передумать.

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В сезоне 2025/26 Матуэш Фернандеш забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 42 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость на популярном сайте Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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