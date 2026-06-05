"Челси" нашел трех кандидатов на замену одному из ключевых игроков команды.

Как сообщает издание Fichajes, спортивное руководство лондонского клуба добавило в свой список целей на летнее трансферное окно Андреа Камбьязо из "Ювентуса", Алехандро Гримальдо из "Байера" и Натаниэля Брауна из "Айнтрахта" на случай, если Марк Кукурелья покинет "Стэмфорд Бридж".

Отмечается, что серьезный интерес к 27-летнему испанскому левому защитнику проявляет "Атлетико".

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В сезоне 2025/26 Марк Кукурелья забил один гол и отдал четыре ассиста в 50 матчах за "Челси" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость на популярном сайте Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.