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Челси нашел трех кандидатов на замену одному из ключевых игроков команды

Англия
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Лондонский клуб готовится к возможному уходу лидера обороны

Челси нашел трех кандидатов на замену одному из ключевых игроков команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" нашел трех кандидатов на замену одному из ключевых игроков команды.

Как сообщает издание Fichajes, спортивное руководство лондонского клуба добавило в свой список целей на летнее трансферное окно Андреа Камбьязо из "Ювентуса", Алехандро Гримальдо из "Байера" и Натаниэля Брауна из "Айнтрахта" на случай, если Марк Кукурелья покинет "Стэмфорд Бридж".

Отмечается, что серьезный интерес к 27-летнему испанскому левому защитнику проявляет "Атлетико".

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В сезоне 2025/26 Марк Кукурелья забил один гол и отдал четыре ассиста в 50 матчах за "Челси" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость на популярном сайте Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Алехандро Гримальдо Марк Кукурелья Андреа Камбьязо Натаниэль Браун
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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