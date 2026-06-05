"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к одному из лучших вингеров в АПЛ.

По информации из источников издания Daily Mirror, представители "красных дьяволов" этим летом хотят усилить атакующую линию команды Майкла Каррика, и они внимательно следят за Илиманом Ндиае из "Эвертона".

Отмечается, что универсальный 26-летний сенегальский нападающий, действующий контракт которого с клубом рассчитан до конца июня 2029 года, может сменить команду в ближайшее время.

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В сезоне 2025/26 Илиман Ндиае отличился 6 голами и 3 ассистами в 32 матчах за "Эвертон" в АПЛ. На данный момент его рыночная трансферная стоимость на популярном портале Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.