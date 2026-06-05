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Манчестер Юнайтед проявляет интерес к одному из лучших вингеров в АПЛ

Англия

Фантастический дриблер может сменить команду этим летом

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к одному из лучших вингеров в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к одному из лучших вингеров в АПЛ.

По информации из источников издания Daily Mirror, представители "красных дьяволов" этим летом хотят усилить атакующую линию команды Майкла Каррика, и они внимательно следят за Илиманом Ндиае из "Эвертона".

Отмечается, что универсальный 26-летний сенегальский нападающий, действующий контракт которого с клубом рассчитан до конца июня 2029 года, может сменить команду в ближайшее время.

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В сезоне 2025/26 Илиман Ндиае отличился 6 голами и 3 ассистами в 32 матчах за "Эвертон" в АПЛ. На данный момент его рыночная трансферная стоимость на популярном портале Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.

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Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Илиман Ндиай
Источник:
Daily Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
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