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Месси или Роналду? Известный полузащитник Манчестер Сити назвал имя своего кумира
Райан Шерки рассказал, кого считает лучшим игроком в истории
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Райан Шерки признался, что для него примером в футболе является португальский нападающий Криштиану Роналду.
"Роналду – лучший игрок в истории. Мой кумир, он вдохновляет меня больше всего", – сказал футболист.
Напомним, что летом 2025 года 22-летний Шерки перешел в состав "горожан" и продолжает покорять английскую Премьер-лигу.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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