Месси или Роналду? Известный полузащитник Манчестер Сити назвал имя своего кумира

Полузащитник "Манчестер Сити" Райан Шерки признался, что для него примером в футболе является португальский нападающий Криштиану Роналду.

"Роналду – лучший игрок в истории. Мой кумир, он вдохновляет меня больше всего", – сказал футболист.

Напомним, что летом 2025 года 22-летний Шерки перешел в состав "горожан" и продолжает покорять английскую Премьер-лигу.