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Месси или Роналду? Известный полузащитник Манчестер Сити назвал имя своего кумира

Англия

Райан Шерки рассказал, кого считает лучшим игроком в истории

Месси или Роналду? Известный полузащитник Манчестер Сити назвал имя своего кумира

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" Райан Шерки признался, что для него примером в футболе является португальский нападающий Криштиану Роналду.

"Роналду – лучший игрок в истории. Мой кумир, он вдохновляет меня больше всего", – сказал футболист.

Напомним, что летом 2025 года 22-летний Шерки перешел в состав "горожан" и продолжает покорять английскую Премьер-лигу.

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Источник:
MadridXtra
Опубликовал: Екатерина Власова
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