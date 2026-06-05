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Арсенал хочет опередить Тоттенхэм в борьбе за трансфер ключевого игрока Реал Сосьедада

Англия

К "канонирам" может присоединиться ещё один баск

Арсенал хочет опередить Тоттенхэм в борьбе за трансфер ключевого игрока Реал Сосьедада

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" хочет опередить "Тоттенхэм" в борьбе за трансфер ключевого игрока "Реал Сосьедада".

Согласно информации из источников издания Sportsboom, представители обоих лондонских клубов наблюдают за стремительным прогрессом 24-летнего левого вингера "бело-синих" Андера Барренечеа. В его контракте прописана клаусула в размере 75 миллионов евро.

Однако отмечается, что "Арсенал" хочет начать переговоры с испанским клубом с предложения в 30 миллионов евро.

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В сезоне 2025/26 Андер Барренечеа забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 34 матчах за "Реал Сосьедад" во всех турнирах. На популярном сайте Transfermarkt его рыночная трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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Источник:
Sportsboom
Опубликовал: Андрей Журба
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