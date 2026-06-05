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Бавария рассматривает возможность трансфера молодой звезды Ливерпуля
Немецкий гранд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" рассматривает возможность трансфера молодой звезды "Ливерпуля".
Авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic эксклюзивно сообщил, что немецкий гранд рассматривает вариант с подписанием 17-летнего Рио Нгумоа, который является их главной трансферной целью на лето.
Отмечается, что "Бавария" планирует усилить левый фланг атаки своей команды, однако "Ливерпуль" не собирается продавать талантливого футболиста. На данный момент между клубами нет никаких переговоров.
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В сезоне 2025/26 Рио Нгумоа забил два гола и отдал одну голевую передачу в 29 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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